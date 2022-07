Livorno, choc in tangenziale: anziano con la carrozzina elettrica tra le corsie

In carrozzina in tangenziale. Un anziano ha imboccato con sua carrozzina elettrica la tangenziale di Livorno, probabilmente per errore o non rendendosi conto della pericolosità del gesto. Come riporta la Nazione, l'uomo ha anche percorso un tratto di superstrada tra gli svincoli di Livorno centro e Porta a Terra, creando una lunga fila di auto e rischiando di essere travolto.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno avvertito la polizia municipale, che è subito intervenuta con una volante, mettendo in sicurezza l'anziano. L'uomo è stato raggiunto e scortato da una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e poi è stato accompagnato in sicurezza su una strada percorribile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 22:05

