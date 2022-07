Modena, bimbo di cinque anni precipita dal quinto piano: è in terapia intensiva

Un gravissimo incidente domestico si è consumato questa mattina, intorno alle 12:30, a Modena. Secondo le prime ricostruzioni, un bimbo di cinque anni è caduto dalla finestra dell'appartamento - posto al quinto piano - in cui vive con il resto della famiglia di origine ghanese.

Il piccolo, prima di cadere al suolo, ha fatto un volo di circa 20 metri. Ad accorgersi dell'accaduto, la vicina di casa che ha iniziato a piangere e ad urlare per tutto il cortile. All'arrivo dei soccorsi, il bambino è stato immediatamente trasportato al Policlinico di Modena con un codice rosso. Si trova adesso sotto osservazione in terapia intensiva, in condizioni gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita.

La polizia, intervenuta sul posto, sta cercando di ricostruire le dinamiche: pare che i genitori si trovavano al lavoro e in quel momento a casa, insieme al bimbo, c'erano la nonna e una sorella più piccola.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 19:25

