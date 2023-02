Donna travolta e uccisa da un treno regionale: tragedia in Friuli. Disagi sulla linea

di Redazione Web

Una donna è stata uccisa da un treno in corsa in provincia di Udine. La vittima è stata investita stata investita da un treno regionale con 13 passeggeri a bordo tra Basiliano e Codroipo. Un incidente drammatico avvenuto poco prima dell'alba, intorno alle 6:00 del mattino, all'altezza di via Fiume.

Ritardi e disagi

L’incidente ha causato un’interruzione nella circolazione dei treni nella tratta tra Udine e Pordenone, con ritardi fino a 120 minuti per l’alta velocità e i treni diretti a Venezia. Questo ha causato un notevole disagio ai viaggiatori e alle persone che si stavano recando al lavoro o a scuola.

