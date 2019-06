Tiziana perde il telefono e lancia un appello: «Ci sono le foto di mio figlio morto a 13 anni, aiutatemi a trovarlo»

Lunedì 3 Giugno 2019, 18:02

Perde loe lancia un accorato. Tiziana Marra ha perso il suo telefono ma ha chiesto aiuto al web per poterlo ritrovare non per una questione economica ma perché all'interno del dispositivo ci sono leIl giovane Alessandro è morto a soli 13 anni, due anni fa, dopo una lunga battaglia con il diabete di tipo 1. Il ragazzo, così come la sua famiglia, sono di Salerno e dalla sua morte i cari hanno voluto ricordarlo in diverse occasioni e intitolandogli un premio, per sensibilizzare verso questa malattia e per tenere viva la sua memoria. Qualche ora fa la mamma ha però lanciato un appello sulla sua pagina Facebook: «Gentilmente se qualcuno trova un Samsung A5 , colore nero , smarrito oggi pomeriggio, località Croce, mi contatti. Non per una questione di valore economico , ma ci sono le foto di mio figlio che non c'e più».Accanto alla donna suo fratello, zio di Alessandro che ha raccontato il dramma della famiglia: «Alessandro nei giorni in cui si doveva festeggiare il Natale, ebbe un esordio di diabete giovanile: il 23 dicembre, al Pronto Soccorso, non fu diagnosticato e il 27 dicembre la situazione di Alessandro peggiorò. È perciò importante organizzare nelle scuole campagne di sensibilizzazione per imparare a riconoscere i sintomi con cui si manifesta il diabete giovanile di Tipo 1 con il quale si può tuttavia convivere».