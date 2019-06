Il dolore del fratello di Marta, suicida sotto a un treno a 19 anni: «Era bella e innamorata. Non capiamo il perché»

Lunedì 3 Giugno 2019, 15:37

si è tolta la vita sotto un treno a 19 anni e la sua famiglia non si dà pace perché non capisce i motivi del gesto estremo.dice la sorella ai giornalisti. «Eccola, guardate quant’è bella e sorridente. Lei non camminava, saltellava, perché aveva la gioia di vivere», le parole del fratello maggiore, Andrea. La ragazza, di, è finita sotto un treno della«Mia sorella frequentava il primo anno di Scienze infermieristiche, dopo aver conseguito il diploma allo Scalcerle» continua Andrea «Aveva il fidanzato da circa un anno. Era felice». «Ieri - racconta - è andata a messa e ha lasciato a casa il telefono cellulare. È uscita prima dalla chiesa, ci hanno detto. È stata vista nelle vicinanze della stazione e poi...».l’allenatrice della squadra di ginnastica artistica di cui per anni Marta aveva fatto parte, aggiunge: «Non riusciva più a conciliare gli studi universitari con l’attività sportiva. Le ho detto che non doveva preoccuparsi, che l’attendavamo qualora avesse trovato un equilibrio tra i suoi impegni. Giovedì avremo il saggio di fine anno: eravamo convinte tutte che l’avremmo vista sugli spalti... Non riusciamo a capacitarci perché Marta era la persona più solare e sorridente che conoscevamo, sempre pronta ad aiutare gli altri... Non le ho mai visto mancare il sorriso un solo giorno né il brillio negli occhi: forse non siamo riusciti a vedere la sua tristezza oltre quel bellissimo sorriso».Intanto, le forze dell'ordine indagano sul suicidio. Esistono molte organizzazioni in grado di aiutare chi si sente solo e non vuole più vivere, a partire dalfino al