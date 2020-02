Terrore in autostrada: tir in fiamme, rogo vicino alle case VIDEO CHOC

Video pubblicato da ilmeteo.it



Ore di lavoro per i vigili del fuoco, arrivati sul posto con squadre da Genova e Savona, per le operazioni di soccorso e di spegnimento, il rogo infatti aveva riguardato un camion con fiamme alte che si erano estese in parte anche ad alcune aree verdi attigue alla carreggiata autostradale. Non si sono registrati feriti o altri mezzi coinvolti a parte il tir: il conducente dell'autoarticolato, accortosi del principio di incendio, era riuscito a staccare il trattore dal rimorchio limitando così l'estensione del rogo al solo carico, mettendosi inoltre in salvo autonomamente. Sul posto ancora impegnata la polizia stradale e i tecnici di Autostrade. Ci sono stati quattro chilometri di coda residua in direzione di Genova. Sul tratto è stato attivato uno scambio di carreggiata per far defluire il traffico, con alcuni mezzi pesanti in coda che a breve avranno il via libera per poter transitare.

L'incendio, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato al chilometro 22, all'altezza di Cogoleto. La zona dell'incendio è interessata da una grossa colonna di fumo nero visibile anche dalla zona sottostante l'autostrada a Cogoleto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA