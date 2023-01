Sparatoria ad Alatri, colpito un ragazzo: Thomas, 18 anni, «clinicamente morto». L'orrore in pieno centro

Sparatoria choc nel frusinate ad Alatri, dove un ragazzo di 18 anni, Thomas Bricca, sarebbe morto dopo essere stato vittima di un'aggressione a colpi di pistola ad opera di due persone col volto coperto, giunte a bordo di uno scooter. Un agguato in piena regola avvenuto nel centro del paese. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sparatoria ad Alatri, il raid punitivo dopo una maxirissa nel weekend

Sparatoria ad Alatri, morto 18enne

L'agguato è avvenuto a Largo Cittadini, nel centro di Alatri, verso le 20. Secondo alcuni testimoni l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una rissa. L'ipotesi investigativa punta sulla guerra tra bande giovanili all'interno della quale sarebbe maturato l'agguato. Thomas era in strada quando è stato affiancato dallo scooter e senza che potesse reagire è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla testa. I due aggressori poi sono fuggiti. Le condizioni di Thomas sono apparse subito molto gravi: trasferito in ospedale è stato intubato. Dopo poche ore, scrive il quotidiano Il Messaggero, è stato dichiarato clinicamente morto.



Le indagini sono affidate ai carabinieri impegnati in queste ore in una caccia all'uomo. Si stanno ascoltando amici e conoscenti di Thomas e testimoni per delineare dinamica ed accertare i motivi di un eventuale regolamento di conti o vendetta. Alatri nel 2017 fu teatro di un tragico fatto di cronaca in cui perse la vita Emanuele Morganti, ucciso a calci e pugni da un branco di bulli. Emanuele, 21 anni, si trovava in un bar con la fidanzata quando scoppiò una lite con alcuni giovani che avevano rivolto apprezzamenti alla ragazza. Scattò l'aggressione e il buttafuori accompagnò tutto fuori dal locale dove Emanuele fu circondato e massacrato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 07:51

