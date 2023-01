«Studenti in lockdown a scuola, volevano uccidere il preside». L'incubo di una tiktoker italiana negli Usa

di Redazione Web

«Una normale giornata negli Stati Uniti», esordisce così Isabel Busetto in un video che ha condiviso su TikTok in cui racconta di essere rimasta chiusa nella sua scuola per diverse ore a causa di un allarme sparatoria. Tiktoker italiana da 200 mila follower, Isabel sulla piattaforma cinese racconta ai fan la sua esperienza in America come exchange student.

I suoi racconti appassionano i tanti giovani che hanno voglia di intraprendere il suo stesso percorso. Tuttavia, un'esperienza simile, considerata da molti come un'opportunità per vivere il proprio sogno americano, può anche avere dei lati negativi e Isabel ha portato sul social network la sua testimonianza a riguardo.

Il racconto su TikTok

Isabel ha raccontato che esperienze simili sono frequenti all'interno dei liceo americani: «Questo non è stato il mio primo lockdown. Qualche tempo fa, come vi avevo già raccontato, ci avevano chiusi dentro la scuola a causa di sparatoria avvenuta in una via vicino l'edificio», ha esordito la giovane.

«Il mio preside ha ricevuto un'email da un utente anonimo in cui lo minacciavano di aver portato una pistola dentro la scuola e che avrebbero usato l'arma, di conseguenza, per sparargli», ha spiegato la tiktoker. Motivo per il quale tutti gli studenti sono stati messi in lockdown alle prime ore del mattino per prevenire e isolari gli studenti da eventuali pericoli. «Provano a sparare al preside della tua scuola, vi mettono in lockdown e non potete muovervi dal pavimento», questo cita il video condiviso da Isabel mentre mostra le condizioni attuali in cui i ragazzi si trovavano al momento dell'allarme.

La tiktoker ha raccontato che le forze dell'ordine sono intervenute per controllare ogni classe e individuare un ipotetico pericolo: «Hanno controllato ogni singolo studente con i metal detector. Inoltre non ci era possibile nemmeno allontanrci dalle aule per andare in bagno. Poi, risolto il problema ci hanno lasciati andare ed è finito tutto bene», ha concluso la giovane. Isabel poi ha rassicurato i follower e i giovani ragazzi che vorrebbero intraprendere la sua stessa avventura: «Non abbiate paura di fare un'esperienza all'estero, sono cose che succedono, state tranquilli».

