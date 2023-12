Terremoto Spoleto, scossa 3.2 in serata: avvertita anche a Foligno, Terni e Norcia

di Redazione web

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 19.42 vicino Spoleto, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.2 sulla scala Richter. L'ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Spoleto, ma anche in comuni vicini come Terni e Foligno, ma anche a Norcia e Todi. Non si registrano danni a persone o cose.

I comuni più vicini all’epicentro del terremoto sono Spoleto e Scheggino. E poi Sant’Anatolia di Marco, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Acquasparta, Vallo di Nera, Montefranco, Arrone, Massa Martana, Giano dell’Umbria, San Gemini, Trevi, Terni, Polino, Poggiodomo, Montecastrilli, Montefalco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 20:29

