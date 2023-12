Islanda, erutta vulcano nella penisola di Reykjanes: cielo arancione, spruzzi di lava alti 150 metri

Nuova eruzione vulcanica in Islanda, nella penisola di Reykjanes; è la quarta in due anni, in un'area dove l'attività sismica è stata molto intensa dall'inizio di novembre, ha dichiarato l'Istituto meteorologico islandese (IMO). "Un'eruzione effusiva è iniziata a pochi chilometri a Nord-est di Grindavìk", ha annunciato l'IMO in un comunicato. Dopo un terremoto, la zonza è stata evacuata a novembre.L'eruzione è iniziata alle 22:17 (GMT) in seguito a un terremoto avvenuto intorno alle 21", ha proseguito l'istituto meteorologico, sottolineando che "la lunghezza stimata della fessura è di circa 2,8 km, tre volte superiore a quella dell'ultima eruzione dell'estate scorsa". Secondo le immagini dei media locali, le cui telecamere sono state installate nei pressi del vulcano per settimane, la lava arancione incandescente sta sgorgando vigorosamente da una fessura che sembra effettivamente molto lunga. Il cielo si è tinto d'arancione. (video Askanews)

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 09:39

