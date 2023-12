Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.6: sentito anche a Messina, epicentro a S. Samo. Paura tra la popolazione

Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.49 dall'Ingv in provincia di Reggio Calabria, con epicentro a S Samo. Il sisma è avvenuto a una profondità di 14 km. Sono moltissime le segnalazioni sui social che confermano come la scossa sia stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia nell'area di Messina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 08:21

