Terremoto in Umbria, scossa magnitudo 4.4 avvertita da Firenze a Terni: «A Perugia gente in strada»

Terremoto oggi a Perugia. Una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro a Umbertide e ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito da Firenze a Terni e Orvieto. A Perugia molta gente è scesa in strada.

Terremoto in Umbria: cosa sta succedendo

Sulla base dei calcoli successivi alla prima stima in automatico è stata rivista a 4,4 la magnitudo del terremoto avvenuto in Umbria alle 16:05 (ora italiana) alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide (Perugia), a 9.0 chilometri da Montone (Perugia), a 16.7 chilometri da Gubbio (Perugia).

Molte telefonate ai vigili del fuoco

Al momento non sono segnalati danni dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata in Umbria. Ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate diverse richieste di informazioni ma al momento nessuna richiesta di intervento. Le verifiche da parte del Dipartimento della Protezione Civile sono comunque ancora in corso.

Qui vicino umbertide abbiamo proprio sentito il boato 😰 — wonderlandmanya (@wonderlandmanya) March 9, 2023

Paura a Perugia

A Perugia molta gente è scesa in strada. Anche sui social sono tantissime le segnalazioni degli utenti. «Ho sentito una scossa forte, la mia casa ha tremato. Voi tutto bene?», scrive Giulia su Twitter. «Il mio divano si è mosso», ha raccontato Paola in un post su Facebook.

Umbertide, paura e gente in strada

Il sindaco della città, Luca Carizia, sentito dall'ANSA, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall'ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

Giani: scossa avvertita anche ad Arezzo e Siena

«Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia». Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

È stato risentito in un'area «molto ampia», il terremoto di magnitudo 4,4 avvenuto con epicentro a Umbertide (Perugia). «Certamente è stato risentito fra province di Perugia, di Arezzo e nel Ternano fino alle Marche e alla costa adriatica», ha detto all'ANSA Salvatore Stramondo, direttore dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Quella colpita dal terremoto «è una zona che ha una sismicità storica e recente importante», nell'alta Valtiberina, a Nord rispetto a quella colpita dal terremoto del 1997 e all'intersezione fra Marche. Abruzzo e Lazio. Per avere le prime informazioni dettagliate relative alle faglie attivate servirà ancora un pò di tempo, ha detto Stramondo. «Quelle che abbiamo al momento sono ancora analisi qualitative e non di dettaglio», ha aggiunto. È possibile soltanto dire che «il terremoto è avvenuto in un'area nella quale il meccanismo è quello estensionale, tipico della zona degli Appennini», una sorta di 'stiramentò della crosta terrestre in corrispondenza dell'Appennino con un conseguente allargamento dell'Italia Centrale.

Domani scuole chiuse

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a Umbertide, in seguito alla scossa di terremoto, con magnitudo 4.4 registrata oggi pomeriggio. Lo ha deciso il sindaco, Luca Carizia. Secondo quanto si è appreso, dai primi sopralluoghi, avviati da subito nelle strutture scolastiche, oltre che nell'ospedale, non sono emersi tuttavia problemi particolari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 17:10

