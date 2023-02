Terremoto Marche, scossa 3.8 in provincia di Macerata: avvertita anche ad Ancona, Ascoli e Jesi

Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 01.07 nelle Marche. La magnitudo del sisma era di 3.8 gradi ed è stato localizzato a Treia, in provincia di Macerata, a 9 chilometri di profondità. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Il terremoto è stato avvertito distintamente nella regione, con segnalazioni che giungono anche a Fermo, Jesi, Ancona, Ascoli Piceno e numerosi altri comuni delle Marche. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Nella notte sciame sismico

La scossa di terremoto 3.8, con epicentro nel territorio di Treia (Macerata) delle 1:07, è stata seguita da uno sciame sismico di minore intensità: il movimento tellurico più forte, di magnitudo 2,5, alle 4:42. L'epicentro di alcune scosse è stato registrato a Pollenza. Paura tra la popolazione, ma nessun danno, si apprende dai Comuni interessati. A Corridonia però oggi saranno chiuse le scuole per verifiche. La scossa 3.8 è stata avvertita anche a Macerata, dove la ente è scesa in strada, e anche in un'altra provincia, a Fermo: il sindaco Paolo Calcinaro sulla sua pagina facebook racconta di essere stato svegliato e rassicura i concittadini: «quel tipo di epicentro non ha mai dato adito a particolari eventi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 08:59

