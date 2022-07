Terremoto a Forlì, un boato e tre scosse in pochi minuti avvertite in tutta la provincia

Terremoto in Emilia-Romagna, tre scosse in pochi minuti avvertite in tutta la provincia. La stima aggiornata dall'Ingv parla di tre scosse: la prima di magnituto 3.1 alle 20.36, la seconda di 2.9 alle 20.37 e la terza di 3.2 alle 20.52. L'epicentro di tutti e tre gli eventi è stato rilevato a 2 km da Meldola (Forlì-Cesena) a una profondità di soli dieci chilometri. Non si segnalano al momento danni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA