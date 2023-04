Terremoto in Austria avvertito anche in Friuli: la forte scossa di magnitudo 3.6

di Redazione Web

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella tarda serata di ieri a nord di Klagenfurt (Austria). Il sisma si è verificato alla profondità di 15 chilometri non lontano dal confine con l'Italia (il Friuli Venezia Giulia). Per la precisione la scossa è stata registrata a 63.1 chilometri da Tarvisio, a 72.2 da Malborghetto Valbruna, a 81.9 da Pontebba. La Sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia non ha comunque ricevuto chiamate di allarme da parte di cittadini.

