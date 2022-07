Jesi, precipita dal terzo piano di Banca Intesa: morto a 56 anni. Nessun biglietto d'addio

Ha aperto la finestra dell'ufficio dove lavorava, al terzo piano della sede principale di Banca Intesa a Jesi, e si è gettato nel vuoto. Una tragedia inspiegabile che ha sconvolto i colleghi di lavoro dell'uomo, 56 anni residente nell'hinterland jesino. A scoprire il corpo senza vita, all'interno del cortile dell'Esagono - quartier generale di Banca Intesa - una giovane guardia giurata che ha subito dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ma inutilmente, l’uomo era già morto.

Presente anche la Polizia per i rilievi del caso e per capire i motivi del suicidio. L'uomo, che era rientrato da poco al lavoro, non ha lasciato biglietti d'addio: era sposato ed aveva un figlio. Una tragedia immane per la famiglia a cui si stringono tutti i colleghi e gli amici, sotto choc per quano avvenuto questa mattina.

Precipita dal terzo piano della banca: morto a 56 anni. E' mistero https://t.co/01FLgNOARv — Leggo (@leggoit) July 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA