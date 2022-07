Matteo Roppo morto nel resort in Thailandia dove era in vacanza: mistero sul decesso

Viene trovato morto nella piscina del resort in cui alloggia. Un giovane tecnico informatico valdostano, Matteo Roppo, di 35 anni, è stato trovato privo di vita domenica 10 luglio nella piscina del resort in Thailandia, sull'isola di Kho Phangan, nella provincia di Surat Thani, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza,

Leggi anche > La figlia disabile perde il controllo della sedia a rotelle e cade in un canale, papà muore per salvarla

Leggi anche > Federica muore al Pronto soccorso a 37 anni: era stata visitata e dimessa tre volte

Dai primi riscontri dell'autopsia svolta dalle autorità thailandesi non sono emersi traumi. Le cause non sono ancora note con certezza. Probabilmente sono naturali ma occorre attendere l'arrivo del referto medico. A dare la notizia della morte è stata la mamma, la psicologa Rossella Anna Pivot. «È stato trovato la mattina di domenica 10 luglio, ma già nel pomeriggio del giorno prima i miei messaggi non risultavano letti e alle 18 non si era presentato all'appuntamento che avevamo via Skype».

Matteo è figlio del defunto ingegnere Amedeo Roppo. Il giovane sarebbe dovuto rientrare ad Aosta a inizio agosto con la sua fidanzata, «una ragazza russa che lavorava a Bangkok. Era molto innamorato», aggiunge sempre la mamma intervistata dall'Ansa. Il 30enne era un amante dei viaggi e aveva lavorato anche in Guadalupa e in Nuova Zelanda.

La famiglia attende per questa sera l'arrivo della salma dalla capitale thailandese. Non è ancora possibile stabilire con certezza la data dei funerali, che si svolgeranno in forma privata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA