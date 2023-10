Stupro di Palermo, la vittima ad Avanti Popolo: «La notte non dormo. Ho provato a farla finita» In tv la vittima dello stupro di Palermo ad Avanti Popolo in onda su Rai3







di Redazione web stupro di Vittima dellodi Palermo ha parlato questa sera ad Avanti Popolo , la trasmissione Rai di Nunzia De Girolamo : «La notte non dormo. Vivo di alti e bassi. I commenti negativi sui social mi colpiscono in pieno. Nella seconda comunità ho provato a farla finita. Ho avuto un papà violento. Sono stata con lui fino a che avevo due anni. Poi insieme a mia madre siamo andate via. Mia madre è un riferimento fortissimo per me. Quasi fosse una sorella. Era paralizzata nel letto, aveva la sclerosi multipla. A 14 anni è morta . Un ragazzo con cui ero andata a convivere mi ha abbandonata», così la vittima dello stupro di Palermo ad Avanti Popolo in onda su Rai3. Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 21:46

