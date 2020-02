Studente colto da malore a scuola, muore poco dopo in ospedale

Dopo il caso della 14enne morta per unin classe, nuova tragedia a scuola. Vittima uno studente di 19 anni, O.K., di origine albanese ma da anni residente a Makari, frazione di San Vito Lo Capo, che ha avvertito un malore a scuola ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale.La Procura diha aperto un fascicolo. Il giovane, che frequentava l'Istituto alberghiero, all'improvviso, stamani ha avvertito un dolore al petto. Subito soccorso, è deceduto mentre i sanitari del «Sant'Antonio Abate» lo stavano sottoponendo ad esami diagnostici.