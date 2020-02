Aurora Grazini, morta a 16 anni: oggi i funerali. Indagato medico del pronto soccorso. Il dolore sui social: «Vola in cielo»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 12:43

. Oggisi ritroverà per l'addio ad Aurora, trovata senza vita sabato mattina dai genitori nel suo letto . La ragazza il giorno prima della morte si era recata al pronto soccorso dell'ospedale di Viterbo perché accusava un malore.. Si tratta di un medico dell'ospedale Belcolle di Viterbo che prese in carico la ragazza quando si recò al pronto soccorso per poi essere dimessa e morire il giorno dopo. Nei suoi confronti l'accusa è di omicidio colposo.Al professionista - si tratterebbe del primario del pronto soccorso - è stato notificato un avviso di garanzia «al fine di poter effettuare, con le tutele di legge, tutti gli accertamenti necessari» hanno sottolineato la Procura di Viterbo e i carabinieri.L'si è svolto nel pomeriggio di ieri ed è stato particolarmente complesso e lungo. Gli esiti certi non sono immediati anche perchè la procura ha posto più di un quesito per accertare le cause della morte della ragazza. In particolare i periti devono capire se Aurora era affetta ad esempio da un'eventuale patologia o malformazione congenita mai diagnosticata e che potrebbe essere stata letale per la giovane.Altra ipotesi da verificare è semai diagnosticato, e dunque ignorato dal medico dell'ospedale, portando la giovane alla morte. Ad esempio una. Tutti esami che richiedono tempo e dunque per ora la Procura non si sbilancia sull'esito dell'autopsia.La ragazza venerdì aveva accusato un malore che in ospedale avrebbero ricondotto a uno stato d'ansia, un attacco di panico. Era stata accompagnata dai familiari al pronto soccorso da dove poi era stata dimessa al termine di alcuni accertamenti. I familiari sostengono però che i medici non avrebbero eseguito nè lastre nè analisi specifiche: Aurora non avrebbe lamentato problemi prettamente fisici e per questo era stato deciso di instradarla su un percorso di assistenza di tipo psicologico. Le sarebbe anche stato fissato un colloquio con uno specialista proprio per ieri. L'autopsia sarà corredata anche da esami tossicologici per accertare l'eventualità che Aurora possa avere ingerita una sostanze letale. Circostanza che i parenti escludono:, dicono. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno acquisito il referto del pronto soccorso. E carabinieri hanno ascoltato i familiari che sono stati accanto ad Aurora nelle ultime ore prima del decesso e raccolto documentazioni mediche sulla ragazza anche presso il medico di famiglia. Sul decesso la Regione Lazio ha avviato un audit clinico, per verificare la correttezza della procedura eseguita dalla presa in carico della paziente alle sue dimissioni. Il Ministro Speranza ha deciso di inviare gli ispettori all'ospedale Belcolle.Dolore e sconcerto nella piccola cittadina del viterbese.ha scritto la sorella su Facebook pubblicando una foto di Aurora.si domanda qualcuno, «Riposa in pace piccolo angelo», aggiunge un altro. Mentre vicino alla scuola che frequentava la ragazza è stato esposto uno striscione: «Aurora riposa in pace e vola in cielo».