Rapisce una bambina di 7 anni: stuprata e uccisa dal suo compagno

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 17:52

. La piccola Fatima Cecilia Aldriguett Antón, diin unaa cielo aperto nel municipio di Tláhuac, a sud di Città del Messico. La piccola è stata violentata e poi uccisa a seguito di diverse sevizie, poi il suo corpo è stato fatto a pezzi e messo in alcune buste di plastica, come fosse immondizia.Un omicidio choc che ha indignato tutto il paese. La mamma di Fatima ha tardato 20 minuti nell'andare a prendere la figlia a scuola, un tempo sufficiente perché un'altra donna rapisse la piccola per metterla nelle mani del suo fidanzato che l'ha stuprata e torturata a morte. A riprendere tutto le telecamere di sicurezza che hanno permesso l'identificazione della donna e dell'omicida della piccola.Si tratta dell'ennesimo caso di femminicidio in Messico, già scosso dalle protese. La popolazione chiede una maggiore tutela per le donne e per gli indifesi, delle pene più dure. Secondo quanto riporta il Daily Mail , si cerca di capire le responsabilità di tutti in questa vicenda: della scuola che non ha saputo tutelare la piccola e delle autorità che hanno avviato le indagini solo dopo 24 ore la scomparsa di Fatima che forse si sarebbe potuta salvare.