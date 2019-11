Stefano Cucchi, oggi la sentenza: giudici in camera di consiglio. Ilaria: «Spero nella giustizia, il pestaggio è innegabile»

Stefano Cucchi, è il giorno della sentenza: i giudici della prima Corte di assise di Roma si sono ritirati in camera di consiglio, per decidere la sentenza del processo bis sulla morte del giovane geometra romano. Nel processo ci sono imputati cinque carabinieri: le accuse vanno a vario titolo dall'omicidio preterintenzionale al falso e alla calunnia.



​«Sono momenti di estrema tensione perché sono passati dieci anni, è evidente ormai che Stefano è morto per le conseguenze di un pestaggio. Spero possa avere giustizia e riposare in pace», ha detto Ilaria Cucchi, presente nell'aula bunker di Rebibbia dove in serata è attesa la sentenza del processo Cucchi. La decisione dovrebbe arrivare intorno alle ore 18.

«Ilaria ci ha dato la forza per andare avanti e cercare la verità. Quello che abbiamo giurato davanti a quel corpo massacrato è che non ci saremmo mai fermati e così faremo, andremo sempre avanti. Oggi ci auguriamo una svolta, i dati sono tutti a favore di una sentenza positiva, però ci sono dei segnali…», le parole dei genitori di Stefano, Rita Calore e Giovanni Cucchi, all'apertura dell'udienza. «Siamo molto agitati, il fatto di avere come parte civile i ministeri in altri processi è molto positivo perché vuol dire che dopo 10 anni finalmente lo Stato è vicino a noi e non siamo più soli» hanno aggiunto.

Giovedì 14 Novembre 2019, 11:19

