Cucchi, Giovanardi insiste: «Non devo alcuna scusa alla famiglia Cucchi. Ho sempre detto la verità»

«La verità giudiziaria per la nostra Costituzione si afferma con sentenza passato in giudicato. Davanti alle due sentenze di oggi che dicono l'una il rovescio dell'altra, nel senso che una riconosce la responsabilità dei medici per le mancate cure e l'altra che addebita la colpa ai carabinieri per la morte di Stefano, vedremo nel processo dei processi cosa emergerà con il verdetto definitivo».



Così Carlo Giovanardi all'Adnkronos sul caso Cucchi. E sulle scuse alla famiglia di Stefano Cucchi, l'ex parlamentare Pdl ribadisce anche oggi: «Chiedere scusa per cosa? La famiglia Cucchi mi ha querelato e ha avuto torto da parte del gip di Roma che ha archiviato dicendo che Giovanardi ha sempre detto la verità, ha fatto riferimento ad atti giudiziari, ha sempre usato un linguaggio temperato, moderato, senza mai offendere nessuno... scuse quindi per cosa?». Giovedì 14 Novembre 2019, 21:06

