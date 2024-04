Sprangata al volto di un clochard, ragazzo di 16 anni indagato per tentato omicidio: «Abbiamo litigato e pensavo avesse un coltello»

di Redazione Web

Un ragazzo di 16 anni che ieri notte ha colpito con una spranga un clochard vicino alla stazione di Sarzana (La Spezia) è ora indagato per tentato omicidio. Le motivazioni e la dinamica di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri di Sarzana, che sono intervenuti e hanno raccolto le dichiarazioni spontanee del ragazzo, assistito dalle avvocate Giuliana Feliciani e Valentina Antonini.

Secondo quanto avrebbe raccontato il sedicenne, sarebbe scoppiato un alterco e il giovane avrebbe detto di essersi spaventato, pensando che il clochard volesse estrarre un coltello dalla tasca. Lo avrebbe colpito in pieno volto, con una spranga in ferro raccolta poco prima.

Colpo di spranga contro clochard, 16enne accusaro di tentato omicidio

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni.

I carabinieri cercheranno di ricostruire quanto accaduto grazie alle testimonianze e soprattutto in virtù delle numerose telecamere che sono installate nella zona. Il clochard è stato soccorso e portato d'urgenza all'ospedale per le cure del caso ma, secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA