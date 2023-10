Coppia di sposi distrutta a Mestre, i genitori di Marko: «Così gli abbiamo detto che Nela e suo figlio sono morti»

di Redazione web

Lo strazio dei genitori di Marko Bakovic quando hanno dovuto raccontare al figlio, sopravvissuto alla strage del bus caduto dal cavalcavia di Mestre, che sua moglie era morta. Marko e Antonela Perkovic erano una coppia di neo sposini. I genitori del giovane, giunti da Spalato, hanno dovuto comunicare al figlio la morte della moglie. Con Antonela è morto anche il bimbo che portava in grembo.

Marko Bakovic scopre così che la moglie è morta

Hanno dovuto dirglielo mamma e papà. Sono stati loro a spiegare al figlio Marko Bakovic che la sua Antonela non c’era più. «Ci è stato detto che le sue condizioni sono stabili e abbiamo parlato con lui. Sì, si ricorda dell’incidente», avevano raccontato i genitori fuori dall’ospedale di Mirano, dove è ricoverato Marko, a Mera Tomljanović, giornalista del quotidiano croato 24Sata.

Giovedì hanno dovuto rompere il silenzio con il ragazzo, che ormai lucido, continuava a chiedere con insistenza dove fosse Antonela: «Voglio vedere mia moglie. Dov’è mia moglie?». La prima a raccogliere quella domanda è stata un’infermiera dell’ospedale dov'è ricoverato.

Come sta Marko

Quando le condizioni di Marko sono migliorate, mamma e papà, rimasti per molte ore nella stanza del giovane – che, proprio giovedì, è passato dalla terapia intensiva alla chirurgia – hanno dovuto parlare con il figlio e confessargli tutto. I medici sono molto fiduciosi sul suo decorso: «È tra i feriti che sta migliorando di più», ha spiegato ieri durante il punto stampa all’ospedale dell’Angelo di Mestre la direttrice del nosocomio Chiara Berti. Nel giro di qualche giorno il 24enne potrebbe quindi essere dimesso.

La storia d'amore di Marko e Nela

Marko e Nela erano una giovane coppia in luna di miele in Italia. Avevano fatto un tour per le città italiane: prima Roma e Firenze, poi Venezia, con base al Campeggio “Hu” di Marghera. Marko, grande sportivo, gioca a calcio nell’HNK Sloga Mravince, lavora nell’edilizia. Antonela, invece, faceva la modella: lui di Spalato con un diploma turistico e lei di Salona con una licenza artigianale, si erano sposati il 10 settembre, appena tre settimane fa.

Sabato 7 Ottobre 2023, 13:52

