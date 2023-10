Mestre, in fuga dalla guerra, 5 profughi ucraini morti sul bus precipitato: anche una bambina

di Redazione web

Fuggiti dalla guerra a casa loro, in Ucraina. Scappati dalle bombe e dalla paure di morire, hanno trovato rifugio in Croazia, e dopo tanto dolore e sofferenza proprio in questi giorni avevano deciso di trascorrere una breve vacanza a Venezia. Ma il destino incomprensibile, ha portato cinque di loro a morire nell'incidente del bus precipitato a Mestre.

Fuggiti dall'orrore

«Erano un gruppo di otto persone - ha riferito il prefetto di Venezia Michele Di Bari - ne sono rimaste tre».

Provenivano da zone di guerra

«La gran parte delle vittime dell'incidente», ha chiarito il console generale d'Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, «proveniva da zone di guerra, come ad esempio Donetsk e Kherson. Abbiamo ricevuto le telefonate dei parenti che stanno lì. Quando abbiamo parlato con uno di loro, per dire che una signora era morta, la linea è caduta perché è cominciato un bombardamento».

