Mestre, strage del bus. Gli operai eroi di Fincantieri si buttano fra le fiamme per salvare le persone intrappolate nel bus

Strage del bus a Mestre. Sono due ragazzi, due operai Fincantieri, che quando hanno visto la scena non ci hanno pensato un secondo: si sono buttati fra le fiamme e hanno tentato di salvare le persone che erano imprigionate nel bus precipitato dal cavalcavia a Mestre nella sera di martedì 3 ottobre 2023.

In video la testimonianza di Lui è Boubacar Toure, un ragazzo di 27 anni, arrivato dal Gambia per lavorare in Italia; racconta di aver estratto una bambina, di aver soccorso quattro o cinque persone e perfino un cane.

