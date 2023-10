Strage del bus, due fratellini tedeschi hanno perso la mamma: ora sono in stanza all'ospedale con il loro cane

di Redazione web

Sono ricoverati da martedì sera all'ospedale di Treviso, soli, senza più la loro mamma morta tra le lamiere del pullman che è precipitato dal cavalcavia a Mestre. Sono i due fratellini tedeschi di 3 e 13 anni rimasti feriti nell'incidente e salvati da uno dei tanti eroi civili che quella maledetta sera sono corsi per prestare i primi soccorsi.

Soli e impauriti, i due bimbi sono però stati accuditi da tutto il personale dell'ospedale che è riuscito anche a dargli un inaspettato momento di sollievo: dalle lamiere i soccorritori hanno estratto vivo anche 'Iumy', il loro cagnolino, un meticcio nero di piccola taglia che i medici dell'ospedale 'Ca Foncello hanno portato immediatamente in stanza. E così da mercoledì il cagnolino è presenza fissa nella stanza del reparto di pediatria dove i due fratelli, una bimba la più piccola, e un ragazzino 13enne, sono ricoverati.

Non sono in condizioni gravi, fanno sapere fonti della sanità regionale. Hanno riportato qualche frattura e uno dei due uno pneumotorace. Sono inoltre in miglioramento. Il loro umore è cambiato in meglio da quando 'Iumy' ha varcato la porta della stanza. Anche la bestiola aveva riportato qualche botta nella caduta del pullman dal viadotto. A salvarlo dalle lamiere, nei primi soccorsi, è stato un imprenditore kosovaro, Bujar Bukai, che si trovava su una piazzale della stazione di Mestre e davanti al disastro ha attraverso i binari di corsa per raggiungere il pullman e dare il suo aiuto.

Il papà delle piccola, è ricoverato, sempre a Treviso, in terapia intensiva mentre dalla Germania è arrivato l'ex compagno della donna e padre del ragazzo 13enne, che ora è accanto ad entrambi. I medici del Cà Foncello non li perdono mai d'occhio. A seguirli c'è anche una equipe di psicologi, presenti in ospedale 24 ore su 24. Spetterà a loro, e a due papà, provare a spiegare a questi piccoli l'inspiegabile.

CHi li ha salvati oggi premiato in Comune a Mira

«Oggi in Municipio a Mira abbiamo incontrato Bujar Bucaj, il coraggioso cittadino mirese che martedì sera, nell'inferno tra Mestre e Marghera, ha scavalcato la recinzione e attraversato i binari per prestare i primi soccorsi, riuscendo a mettere in salvo due fratellini e il loro cane. Ciò che ha visto, non lo potrà mai dimenticare: la sua commozione è stata anche la nostra. Gli abbiamo testimoniato la riconoscenza di tutta la città e ringraziato per la sua mirabile azione: siamo orgogliose e orgogliosi di averti tra noi, Bujar». Lo scrive, sul suo profilo social, il sindaco di Mira Marco Dori.

