Sparatoria a Trieste, come sta il poliziotto ferito: il bollettino medico

poliziotto rimasto ferito nella sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste e costata la vita agli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.



Leggi anche > Agenti uccisi, la mamma dell'assassino: «Chiedo perdono alle famiglie. Siamo cristiani, prego Dio» È stato operato ieri sera alla mano sinistra ilnellaavvenuta nelladie costata la vita agli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

L'agente, come riporta il bollettino dell'ospedale di Cattinara, «è attualmente ricoverato presso il reparto di ortopedia e le sue condizioni di salute sono buone». Nella stessa struttura è piantonato Alejandro Stephan Meran che ha sparato contro gli agenti. Attualmente è ricoverato presso la medicina d'urgenza, in terapia farmacologica. Le condizioni sono stazionarie e non è in pericolo di vita.

Sabato 5 Ottobre 2019, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA