Agenti uccisi, la mamma dell'assassino: «Chiedo perdono alle famiglie. Siamo cristiani, prego Dio»

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego: chi sono i due poliziotti morti

Sabato 5 Ottobre 2019, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi dispiace tanto,. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare». Lo ha detto, ladi, il giovane che ha sparato ieri in questura a Trieste in cui sono morti due agenti. «Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio - ha aggiunto commossa - cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il padre?»., quindi non è imputato di un reato insieme all'uomo che ha sparato. Sarebbe emerso al termine dell'interrogatorio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Entrambi i fratelli, è stato ribadito, sono regolarmente in Italia con due permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari, uno a tempo determinato, l'altro a tempo indeterminato. Trova conferma la notizia che Alejandro soffre di disturbi psichici, e non era seguito dai servizi specifici della città.