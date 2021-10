Spara e uccide il ladro, il padre del tabaccaio: «Lo capisco, avrei sparato anche io»

Il giorno dopo, tutta la comunità di Santopadre (Frosinone) si stringe intorno a Sandro Fiorelli e alla sua famiglia. Il tabaccaio che ha sorpreso i ladri in casa, sparando e uccidendone uno, è ora indagato: l'accusa è di eccesso colposo di legittima difesa.

Il primo a difendere Sandro Fiorelli è il padre, che a Stefano De Angelis de Il Messaggero spiega: «Già qualche tempo fa, aveva subito un furto in tabaccheria. Anche io, trovandomi i ladri di fronte, per giunta armati, avrei sparato». Intanto, le indagini proseguono anche per cercare i tre complici del ladro ucciso, il 34enne romeno Mirel Joaca Bine, incensurato.

Il piccolo centro di Santopadre, comunque, è tutto dalla parte di Sandro Fiorelli. «Ha dovuto sparare per difendersi, non è possibile rientrare a casa dopo una giornata di lavoro e trovare i ladri. Sandro è una brava persona,un pezzo di pane. Viene da una buona famiglia ed è un grande lavoratore, se ha sparato è perché non poteva evitarlo», spiegano alcuni residenti. E c'è chi sta lanciando una raccolta firma per pagare le spese legali del tabaccaio.

