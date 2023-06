Silvio Berlusconi, quei 5mila palloncini azzurri ai funerali era meglio evitarli? Gli effetti sull'ambiente

Un gesto commemorativo per Silvio Berlusconi si è trasformato in una minaccia per l'ambiente a causa di 5mila palloncini azzurri rilasciati a Cologno Monzese, il giorno dei funerali di Stato avvenuti in Piazza Duomo, a Milano.

Nonostante l'intenzione di rendere omaggio all'imprenditore, lì dove sorge la sua Mediaset, l'effetto reale di questa azione secondo gli esperti potrebbe essere devastante.

Paolo Del Debbio, la rabbia dopo l'intervista a Barbara D'Urso: «Vergognatevi»

Berlusconi, intitolata la prima via all'ex premier morto il 12 giugno all'età di 86 anni

Berlusconi, 5mila palloncini azzurri ai funerali

I palloncini di plastica, anche se belli e colorati, diventano rifiuti pericolosi quando dispersi nell'ambiente, causando danni gravi e mettendo a rischio la vita degli animali.

Alcuni studi hanno dimostrato che i frammenti di plastica di cui sono interamente composti rappresentano una minaccia per gli uccelli marini, che ingerendoli hanno una probabilità 32 volte maggiore di morire.

Pertanto, è importante evitare di utilizzarli in generale e soprattutto evitare la loro dispersione nell'ambiente.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Maria De Filippi dopo i funerali di Berlusconi: il gesto legato al suo programma tv

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA