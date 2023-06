Silvio Berlusconi, una strada intitolata a lui? Il sindaco Sala frena: «Nessuna deroga». Cosa dice la legge

La salma di Silvio Berlusconi è stata cremata soltanto oggi, a tre giorni dalla scomparsa dell'ex premier e fondatore di Fininvest e Forza Italia. Ma sebbene siano passate appena 72 ore o poco più dall'addio ad una delle figure che più hanno segnato la vita del nostro Paese per decenni (e per più di una generazione), c'è chi ora ha fretta e vuole onorarlo con una via dedicata a lui. Ma è così semplice intitolare una strada a qualcuno? Assolutamente no, perché c'è una legge che regola questo tipo di circostanze.

