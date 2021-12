Sicilia, tampone molecolare ai migranti e scatta l'obbligo di mascherina

In Sicilia da domani, giovedì 2 dicembre, obbligo della mascherina all'aperto dai 12 anni in su, tampone molecolare a fine quarantena per i migranti e restrizioni per i passeggeri in arrivo da Egitto, Turchia e Israele, oltre che dal Sudafrica. È quanto prevede una ordinanza di cinque articoli, firmata pochi minuti fa dal presidente della Regione, Nello Musumeci. «Ho firmato mezz'ora fa - ha detto Musumeci a SkyTg24 - Ho adottato il provvedimento dopo avere ascoltato le autorità sanitarie». L'ordinanza entrerà in vigore nelle prossime 24 ore.

«Nell’ultima settimana - aggiunge Musumeci - abbiamo registrato un incremento dell’82% delle terze dosi di vaccino anti Covid19. Segno di consapevolezza e responsabilità di chi ha compreso che bisogna proteggersi dal virus e contrastarne la diffusione. Proprio con questo obiettivo ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede, tra l’altro, l’obbligo di mascherina all’aperto dai 12 anni in su».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 17:23

