Pfizer annuncia: «Vaccino per i bambini pronto». C'è la data

di

«Le dosi del vaccino Pfizer per i bambini saranno pronte dal 13 dicembre». Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza Covid.

È atteso verosimilmente fra oggi e domani, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, il parere della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa sul vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per i bimbi della fascia d'età 5-11 anni. La riunione della Cts durante la quale verrà affrontato il tema, a seguito del via libera arrivato la scorsa settimana dall'Agenzia europea del farmaco Ema, inizierà oggi 1 dicembre e proseguirà fino a venerdì 3. Gli esperti sono convocati per tutte e tre le giornate dalle 9 alle 19.

Sono 96.335.451 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 94,3 per cento di quelle consegnate pari a 102.127.530 di cui 71.856.300 di Pfizer/BioNtech, 16.883.079 di Moderna, 11.544.603 di Vaxzevria-AstraZeneca e 1.843.548 di Janssen. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.683.073, pari all'84,58 per cento della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull'andamento della campagna di vaccinazione a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 06:15 di oggi. Sono state, poi, somministrate 6.543.004 dosi addizionali/richiamo (booster) al 45,66 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 47.226.119 persone, pari all'87,44 per cento della popolazione over 12.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA