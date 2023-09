Seymandi: «Non sono delusa, abbiamo avuto problemi come tutte le coppie. Io vittima di una gogna social»

di Redazione web

La telenovela dell'estate non accenna a fermarsi. Si tratta del caso Segre-Seymandi. La coppia è balzata agli onori della cronaca dopo la rottura avvenuta nell'estate durante la festa, davanti agli invitati, in cui doveva essere annunciata la data del matrimonio. Il video della serata è diventato virare sul web. Ora la mancata sposa è intervenuta a La Vita in Diretta con nuove rivelazioni.

Il processo

A ottobre ci sarà il procedimento civile al tribunale di Torino che vede il finanziere Massimo Segre opposto all'ex fidanzata, l'imprenditrice Cristina Seymandi. Segre ha chiesto il sequestro conservativo per 700mila euro, la somma che la Seymandi avrebbe prelevato da un conto cointestato senza però comunicarlo. A Palazzo di Giustizia non si sono presentati né Segre né Seymandi.

La protesta

“La questione è che quando sui social si vedono determinate cose, o si passano delle notizie senza nessun tipo di approfondimento, si sta criticando una persona che non è quella persona vera, ma è la persona che si è costruiti con i propri pregiudizi. Questo è stato il problema di tutta questa questione: stai giudicando persone, fatti o cose senza avere minimamente la coscienza di cosa nella realtà queste effettivamente sono”. Queste le parole a La Vita in Diretta – il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1.

“Se si è persone strutturate, nel senso come può capitare a me che certamente non sono una ragazzina, quindi ho vissuto molte esperienze e mi sono formata la mia sicurezza personale e anche economica è un discorso” ha continuato la Seymandi, che ha parlato per la prima volta in tv della faccenda, “se sei un giovane uomo o una giovane donna questo può essere pregiudizievole, assolutamente sì, nella formazione futura.

Una delusione grande? "No, non lo è” ha concluso l'imprenditrice, “come tutte quante le coppie abbiamo avuto dei problemi. Un problema di relazione di coppia purtroppo finito in mano ai social e questo ha creato tutto questo disagio. Però rimane una questione di relazione di coppia e come tale deve rimanere”.

