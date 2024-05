Totti e Ilary, il 31 maggio nuovo scontro in tribunale: in arrivo la lista dei testimoni. «Lui ha il nome di un secondo amante della ex»

di Redazione Web

È ancora Francesco Totti contro Ilary Blasi. La causa di separazione milionaria tra i due ex coniugi entra nel vivo. In tribunale i legali presenteranno le liste dei nuovi testimoni, che potrebbero cambiare le carte in tavola. Da tempo si vocifera di un possibile «secondo amante oltre a Iovino» che Totti vorrebbe rilanciare per mettere alle corde la conduttrice. Voce rilanciata anche dal settimanale Gente.

La nuova udienza il 31 maggio

Totti e Ilary, da tempo ai ferri corti e senza alcun rapporto (se non quello obbligatorio per la gestione dei figli), si ritroveranno in tribunale il 31 maggio.

Le nuove vite

Totti e Ilary hanno fretta di chiudere la partita per andare avanti con le rispettive storie d'amore. Lei si "prepara" all'udienza con un viaggio in Giappone insieme a Bastian, il suo fidanzato tedesco al quale è sempre più legata. Noemi Bocchi invece torna a far discutere per un pancino sospetto fotografato proprio da Gente. Che sia in arrivo un nuovo baby Totti? Non si dovrà aspettare molto per scoprirlo...

