Report mondiale della felicità, record della Finlandia, male l'Italia. Sorpresa Israele: è al quinto posto. La classifica

«Don't worry, be happy» cantava la leggenda Bobby McFerrin prima, e Bob Marley poi. Il concetto di felicità è astratto e presenta diverse sfumature, ma il rapporto - siglato dall'Onu - del World Happiness Report 2024 ha chiarato le idee utilizzando diversi criteri. L’indagine, effettuata su 143 Paesi in tutto il mondo, attribuisce alla felicità un punteggio medio che viene calcolato in base ad alcuni parametri, quali il Prodotto interno lordo pro capite, la soddisfazione quotidiana dei cittadini e le condizioni di vita a partire dalle statistiche della società di ricerche Gallup.





La classifica

Record per la Finlandia: per il settimo anno di fila si piazza al primo posto, nonostante abbia registrato un calo nel punteggio: da 7,80 dell’anno scorso agli attuali 7,74. Il Nord Europa si piazza comunque nelle prime poszioni: nessuna sorpresa in realtà. Dopo il Paese con capitale Helsinki, seguono Danimarca, Islanda e Svezia. In discesa anche gli Stati Uniti, che si piazzano al 23esimo posto. Male lo Stivale: si piazza al 33esimo posto e perde ben 8 posizoni. L'Italia ha perso 0,8 decimi di punto, da 6,40 a 6,32. In fondo alla classifica l'Afghanistan.

Il caso Israele

Mentre continua la guerra in Medio Oriente tra Israele, Palestina (e Hamas), arriva una notizia dell'ultima ora.

La Corte internazionale di giustizia (Cig) dell' Aia ha ordinato a Israele di aprire il valico di Rafah tra l'Egitto e la Striscia di Gaza per permettere l'ingresso di aiuti umanitari e di consentire agli investigatori di entrare nell'enclave palestinese. Lo ha dichiarato il presidente della Corte internazionale di giustizia dell' Aia Nawaf Salam. «Israele deve adottare misure efficaci per garantire il libero accesso alla Striscia di Gaza a qualsiasi commissione d'inchiesta, missione d'inchiesta o organo investigativo incaricato dagli organi competenti delle Nazioni Unite di indagare accuse di genocidio», ha dichiarato Salam.



Israele si piazza la 5° posto. Ma com'è possibile? Le valutazioni del report - come sottolinea anche il Corriere della Sera - si basano sui tre anni precedenti all’uscita (2021-2023, ndr.), perciò la guerra contro Hamas scoppiata lo scorso 7 ottobre influisce solo per tre mesi sul totale di 36.























