Guya Sospisio, morta a 76 anni la regina dei salotti romani. Alle sue feste politici e imprenditori

Il salotto della sua villa è uno dei primi a Roma ad aver aperto le porte a politici di ogni schieramento e a imprenditori. Guya Sospisio è morta questa notte nella Capitale, aveva 76 anni. Le sue feste hanno coinvolto personaggi della politica, dell'imprenditoria e ambasciatori dei Paesi più importanti di sede a Roma.

«Guya non era di quelle signore salottiere con la puzza sotto il naso. Era un’amica di tutti, la quale in occasioni particolari, come il suo compleanno o quello del marito, faceva feste e raccoglieva tutti gli amici. Gustavano i vini del marito Ricky, i banchetti sempre molto gustosi. E poi si ballava, e la gente si divertiva», è il ricordo del fotografo Umberto Pizzi a "Formiche".

