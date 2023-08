Cristina Seymandi a Zona Bianca: «Massimo Segre tradì delle ex. E se si fossero comportate come lui con me?»

Un nuovo capitolo della vicenda Segre-Seymandi. Cristina Seymandi ha inviato un lungo messaggio alla trasmissione Mediaset «Zona Bianca»: «Da quella serata non mi è stato più permesso di entrare nella casa dove risiedevo con Massimo Segre, ho dovuto far intervenire la polizia per accompagnarmi e recuperare i miei effetti personali».

Nel frattempo, meno di 48 ore fa, il banchiere ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali di valutare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti per «danno reputazionale», a causa delle allusioni su presunte relazioni sentimentali del manager durante il loro legame e sulla sparizione dell’anello di fidanzamento.

