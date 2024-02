Elodie: «Orgogliosa di te, il mio uomo buono». Che festa per il podio di Andrea Iannone al ritorno in Superbike

Elodie e Andrea Iannone più innamorati che mai. La coppia si trova in Australia in occasione della gara 1 del mondiale a Phillip Island di Superbike con il Team Go Eleven Cherasco. Dopo 4 anni e mezzo di squalifica per doping, Andrea Iannone era pronto a questo rientro che bramava da moltissimo tempo e il risultato è stato un podio storico per l'Italia. Il fidanzato di Elodie si è classificato al terzo posto, mentre ha trionfato Nicolò Bulega seguito da Andrea Locatelli.

Elodie ha voluto celebrare il suo fidanzato con un post su Instagram.