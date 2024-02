Belen, frecciata di San Valentino all'ex Elio Lorenzoni: «Aspettavo la luna». La showgirl senza veli sui social

Belen Rodriguez sola ed enigmatica a San Valentino. Nella notte ha pubblicato un messaggio che sembra una frecciata all'ex Elio Lorenzoni.

La showgirl argentina, infatti, non pubblica più nessun contenuto in compagnia dell'imprenditore bresciano che era stato in grado di farle tornare il sorriso dopo un periodo molto buio derivato dalla separazione da Stefano De Martino.

Tuttavia, stando alle voci che si rincorrono sul web, Belen ed Elio si sarebbe lasciati perché «lui non capiva pienamente lei e il suo modo di essere». Ora, la mamma di Santiago e Luna Marì si starebbe godendo al massimo la sua "singletudine" e non sarebbe mai stata più felice di come lo è adesso. A parlare sono le immagini che posta nel suo profilo ma anche qualche frase che sa di frecciatina.