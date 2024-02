Rebecca Staffelli, matrimonio con il fidanzato Alessandro Basile. Lei fa la proposta (con anello) e lui scoppia a piangere

di Redazione web

Rebecca Staffelli si sposa. La figlia dello storico inviato di Striscia La Notizia ha fatto la proposta al compagno Alessandro Basile. Un gesto che non si vede spesso, ma che arriva tre anni dopo il suo «sì» al fidanzato. Le nozze erano poi state rimandate per la pandemia, così l'opinionista social del Gf ha rinnovato la proposta facendo le veci dell'uomo, con tanto di anello consegnato in ginocchio.

La proposta

Rebecca ha postato un video sui social per raccontare il bel gesto. Ha bendato il compagno e l'ha portato in macchina in riva al mare. Si è inginocchiata e ha fatto la proposta, scatenando le lacrime di Alessandro Basile. «Lui ha detto sì», ha scritto la speaker radiofonica. Poi ha aggiunto: «Tre anni dopo il mio ‘sì', ora toccava a me». Finalmente, dopo il rinvio per la pandemia, coroneranno il loro sogno d'amore.

