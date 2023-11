Rebecca Staffelli e le minacce del trapper Mr Rizzus: «Incita a farmi del male, per paura ho cambiato casa»

di Redazione web

Rebecca Staffelli, opinionista del Grande Fratello, ha denunciato il trapper Mr Rizzus per le frasi sessiste contro di lei contenute in una sua canzone. In tribunale a Monza la figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha dichiarato: «Non sapevo esistesse questa canzone, fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me». Lo riporta il Corriere della Sera.

Rebecca Staffelli in tribunale contro il trapper Mr Rizzus

La 25enne ha proseguito: «Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male, ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola».

La canzone di Mr Rizzus dice: «Sc***re la figlia di Staffelli». Una frase sessista di cui Rebecca Staffelli è venuta a conoscenza dopo che l'altro imputato ha condiviso la canzone su Instagram taggando la ragazza al fine di insultarla. Mr Rizzus non è nuovo a problemi con la legge: ha già rimediato una condanne per atti persecutori e per rapina aggravata. A luglio scorso aveva ricevuto un decreto di sorveglianza speciale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 21:59

