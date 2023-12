Rebecca Staffelli in lacrime a Verissimo: «Il cognome di papà ogni tanto ha creato dei disagi. La mia famiglia mi ha insegnato il valore dei soldi»

di Cristina Siciliano

Rebecca Staffelli si è raccontata sabato 9 dicembre a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L'opinionista social del Grande Fratello, figlia di Valerio Staffelli e Matilde Zarcone, ha ripercorso con la conduttrice i momenti più intensi della sua vita e della sua carriera, dalla radio fino al suo debutto in televisione con il Grande Fratello, parlando anche dell'amore per il suo fidanzato Alessandro Basile.

Le parole di Rebecca Staffelli

«I miei genitori sono orgogliosi e sono consapevoli dei sacrifici che ho dovuto fare per riuscire ad arrivare fin qui - ha spiegato Rebecca Staffelli a Verissimo -. Il mio papà era emozionatissimo dopo la prima puntata del Grande Fratello. Ho dei bei ricordi con la mia famiglia, la nostra vita privata è sempre stata "privata". Ci chiamavamo "I fantastici 4"».

L'opinionista del Grande Fratello ha aggiunto: «Il cognome di papà ogni tanto ha creato dei disagi. Ma io conosco realmente il mio percorso, il pregiudizio non mi interessa. E credo che prima di giudicare una persona bisogna conoscerla.

L'amore per Alessandro Basile

«Lui è il mio tutto ed è un dono speciale per la mia vita - ha sottolineato Rebecca Staffelli -. Mi ha accompagnato nei momenti più tosti della mia vita. Mi ha proposto di sposarlo ed è stato tutto molto "intimo": eravamo a casa, da soli e lui mi ha bendato con un calzino lungo e ha fatto finta di leggermi una lettera, poi mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto di sposarlo ed io ho detto sì».

La denuncia

Nell'aprile 2022 Rebecca Staffelli ha denunciato il trapper Mr Rizzus e un altro ragazzo per aver diffuso il testo di una canzone in cui compare il suo nome e si incita alla violenza. A tale proposito Rebecca Staffelli ha sottolineato: «Non posso parlare adesso, sto affrontando il processo. Ma se vuoi prometto che ritrono per parlarne nel dettaglio».

