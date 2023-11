Stefania Orlando, volta pagina dopo Simone Gianlorenzi: chi è il nuovo fidanzato

di Cristina Siciliano

Stefania Orlando apre le porte all'amore. A più di un anno dalla rottura con Simone Gianlorenzi, storia d'amore durata ben quindici anni, la conduttrice ha trovato un nuovo fidanzato. Naturalmente sono molti i fan che si stanno domandando: «Ma chi è il nuovo fidanzato di Stefania Orlando?». Al momento sull'uomo che è vicino all'ex gieffina si sa molto poco. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chi è il nuovo amore di Stefania Orlando

Da qualche settimana sembrerebbe che il cuore di Stefania Orlando stia battendo per un altro uomo, che come ha rivelato il magazine Chi, «è un imprenditore romano». «Stefania Orlando nuovamente in love - si legge -. Nuovo amore per la showgirl che dopo la rottura con l'ex marito Simone Gianlorenzi ha trovato un nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. L'amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole».

La fine con Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando, un anno fa, ossia nel settembre 2022, aveva annunciato durante un'intervista a Verissimo la fine della relazione con Simone Gianlorenzi dopo ben quindici anni insieme.

