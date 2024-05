Serie A Femminile: assegnati gli eBay Values Award, tutti nomi delle calciatrici premiate

di Redazione web

Un anno da record per il calcio femminile, che per la stagione 2023-2024 ha definitivamente conquistato un posto di rilievo nel cuore del grande pubblico, riflettendo la diversità e l'entusiasmo che questo sport sa suscitare. Con un aumento del 20% della presenza di spettatori alle partite della prima fase del campionato di Serie A Femminile rispetto a un anno fa, il calcio femminile trionfa anche nel settore giovanile, che rappresenta la linfa vitale della pratica calcistica nel nostro Paese e il volano di valori sportivi e sociali.

Al termine della passata stagione, le tesserate erano 42.500, di cui quasi 18.000 con un’età compresa tra i 10 e i 15 anni, un numero in costante crescita che rispetto al 2021-2022 ha fatto registrare un +16,5%, confermando come il calcio sia diventato una delle prime scelte sportive per le giovani. Con la conclusione ufficiale del campionato e la finale di Coppa Italia si chiude anche la seconda edizione dell’eBay Values Award, lo speciale riconoscimento assegnato da eBay, marketplace globale e Title Partner della Serie A Femminile in questa stagione, con il supporto di FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, alle 4 calciatrici che si sono particolarmente distinte per i valori dimostrati dentro e fuori dal campo di gioco.

Margot Olifson, Country Manager di eBay in Italia, commenta: “Questa stagione è stata davvero entusiasmante e la crescita del pubblico di appassionati è una prova tangibile di quanto la dedizione delle calciatrici a questo sport sia di ispirazione. Con l’eBay Values Award abbiamo voluto, anche quest’anno, premiare il valore dentro e fuori dal campo delle calciatrici e sostenere il settore giovanile, per permettere a sempre più bambine e ragazze di avvicinarsi a questo sport”.

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, sottolinea: “I risultati in termini di audience, presenze allo stadio e visibilità confermano la continua crescita del movimento e ci spingono a proseguire il percorso intrapreso per raggiungere nuovi, strategici, obiettivi nel breve periodo. Anche grazie al lavoro delle nostre società e ai traguardi raggiunti a livello nazionale e internazionale - il prossimo anno avremo tre squadre in Women’s Champions League - possiamo contare su un pubblico sempre più appassionato, caloroso e diversificato. Tutto ciò è reso possibile dal racconto portato avanti dai broadcaster e dai profili social @FIGCFemminile, e un ringraziamento speciale va al nostro Title Sponsor, che supporta e condivide i valori veicolati da questo splendido sport”.

La seconda edizione dell’eBay Values Award L’eBay Values Award nasce per celebrare il valore delle calciatrici per uno sport ricco di valori positivi che vanno oltre il campo da gioco, promuovere l'uguaglianza di genere e offrire modelli positivi che incoraggiano la partecipazione delle ragazze nello sport.

I primi 2 eBay Values Award del Campionato 2023-2024 sono stati assegnati a:

- Paola Di Marino, classe 1994, difensore e capitana di lungo corso del Napoli Femminile, incarna i valori della perseveranza e del forte legame con il territorio d’origine.

- Stefania Tarenzi, classe 1988, attaccante e capitana della Sampdoria, si è distinta per i valori di lealtà, dedizione incondizionata e determinazione nel superamento degli ostacoli. Nei giorni successivi alla finale di Coppa Italia, in programma venerdì 24 maggio alle ore 21.30 (diretta su Rai 2) a Cesena, saranno ufficializzati gli altri 2 eBay Values Award.

L’impegno di eBay per l’inclusione e l’empowerment femminile eBay ha nel suo DNA una ben radicata attenzione alla parità di genere e all’empowerment femminile e promuove azioni e iniziative concrete per garantire una cultura aziendale aperta e inclusiva e una piattaforma che assicuri le stesse opportunità a tutti.

Grazie a questo costante impegno, eBay è per il secondo anno consecutivo accanto alla Divisione Serie A Femminile Professionistica: dopo il primo anno come Premium Partner del campionato, della Supercoppa e della Coppa Italia, con la stagione 2023-2024 è diventata Title Partner del massimo campionato calcistico femminile italiano, nella sua seconda stagione professionistica.

Mercoledì 22 Maggio 2024

