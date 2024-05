Lavoro, quali sono le aziende migliori per le donne? Ecco la classifica di Best Workplaces Italia 2024

di Redazione Web

Non tutti i luoghi di lavoro sono i migliori in cui crescere, sia personalmente che professionalmente. Ma c'è chi ha stilato una classifica delle migliori aziende in cui andare a lavorare, soprattutto per le donne. Sono meno di venti le aziende che sono state selezionate per entrare a far parte della Best workplaces for women per il 2024 e, in queste, le donne hanno dichiarato di essere più felici e di aver fatto facilmente carriera.

La top 5

Al primo posto c'è la catena d'alberghi Hilton, che viene considerata la leader nel settore dell'ospitalità a livello mondiale. Ha quasi 7.400 proprietà e oltre 1,1 milioni di camere, in 124 paesi e territori. Hilton ha accolto più di 3 miliardi di ospiti nei suoi oltre 100 anni di storia. Al secondo posto c'è Teleperformance Italia, specializzata nelle telecomunicazioni. È presente da oltre 40 anni in 80 paesi del mondo. Medaglia di bronzo, invece, per ConTe.it. Il brand italiano del Gruppo Admiral è specializzato in servizi assicurativi e finanziari. È presente a Roma dal 2008 e viene considerata una tra le migliori società assicurative del nostro Paese.

Fuori dal podio AbbVie, specializzata in biotecnologie e prodotti farmaceutici. L'azienda, classificata al quarto posto, è aperta all'innovazione ed è considerata tra le migliori per la produzione di medicine. Quinto posto per American Express e viene considerata la più grande organizzazione nel mondo dei pagamenti e delle carte di credito, attiva in 130 paesi e presente in Italia dai primi del ‘900 con sedi a Roma e Milano.

Le aziende mediane

La classifica continua con al sesto posto Dhl Express, leader nel mercato delle spedizioni internazionali espresse con un servizio aereo da e per oltre 220 Paesi. È seguita al settimo posto da Kiabi Italia, famosa per l'abbigliamento, e all'ottavo posto con Micron Semiconductor, considerata ottima per i prodotti elettronici.

Nono posto per Mondelēz International, che ha sede a Milano e opera in oltre 150 paesi nel mondo. Viene considerata tra le più efficienti nella produzione di prodotti alimentari, in particolar modo per gli snack. Decimo posto, invece, per Unox, un'azienda che realizza forni e nata a Padova nel 1990.

Gli ultimi posti

La classifica si avvicina alla fine con Hilti Italia, specializzata nell'edilizia e considerata ottima in particolar modo per le relazioni con i clienti, classificata all'undicesimo posto. Dodicesima posizione per Esprinet Italia, un'azienda che offre consulenza informatica e che, nel 2022, ha accumulato 4,7 miliardi di euro di fatturato.

Penultimo posto per Eli Lilly, che in Italia ha una delle più grandi sedi europee a Sesto Fiorentino (Firenze). L'azienda viene considerata eccellente per il settore farmaceutico e un investimento complessivo nel sito che ha superato, negli ultimi vent’anni, i 750 milioni di euro. Quindicesima e ultima posizione per W-Group, specializzata in Human Resources Solutions. In soli due anni l'azienda ha saputo avviare anche un percorso di sviluppo internazionale, con le recenti aperture in Francia, Spagna, Svizzera e Inghilterra, arrivando oggi a un totale di oltre 1.050 dipendenti interni fra Italia ed estero.

