Fiordaliso su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: «C'è una bella cotta in corso ma ...»

di Cristina Siciliano

A pochi dalla fine Fiordaliso torna a parlare dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso SIgnorini e vinto da Perla Vatiero. La «zia Fiorda» è sempre stata una fan della coppia di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e quindi per soddisfare la curiosità dei "BeaBaldi" (questo è il nome che si è dato il fandom che segue la coppia) ha ammesso di aver provato a indagare sui sentimenti di entrambi.

Marco Maddaloni e il nuovo libro, Mirko Brunetti: «Averti conosciuto è stato un dono della vita»

Le parole di Fiordaliso

«Giuseppe è calabrese doc, non dice nulla.

«Ti dico la verità a me piacerebbe vederli insieme - ha concluso -. Sono diversi ma quando era con Giuseppe le brillavano gli occhi. Non so che alchimia ci fosse perché non sono simili per niente, ma c'era».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA