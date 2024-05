Sofia Stefani, il gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla, ha simulato l'incidente». I messaggi all'ex vigilessa: sono esaurito

«La morte di Sofia Stefani non è stata un incidente». Per il gip di Bologna Domenico Truppa, l'ex capo dei vigili Giampiero Gualandi aveva pianificato tutto, perché «logorato dalla presenza della donna nella sua vita». Il giudice che sabato scorso ha disposto il carcere per il 62enne, ha ricostruito gli eventi: durante l'incontro tra i due sarebbe iniziata una discussione e l'ex vigilessa avrebbe insistito a voler continuare il rapporto. Allora, Gualandi, «esasperato», impugna la pistola la punta all'indirizzo della donna e preme il grilletto. Poi, consapevole di quello che aveva fatto e di dover dare una versione alternativa, si attiva per chiamare il 118 e «simulare una tragica fatalità».